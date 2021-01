ММА Забележителен дебют за Майкъл Чандлър на UFC 257 24 януари 2021 | 07:12 Прочетена 473 0



Tremendo debut en UFC de Michael Chandler con KO sobre Dan Hooker. Ahora “Iron” (34 años) no quiere desperdiciar tiempo y pide desafíos ante Conor o Khabib pic.twitter.com/Yz6M7GBmGa — Camilo Zamora (@camilo_zamora) January 24, 2021 Считаният от мнозина за най-добрият боец (доскоро) извън UFC Майкъл Чандлър направи мечтан дебют в най-голямата ММА организация с победа с нокаут още в първия рунд срещу шестия в класацията на претендентите в лека категория Дан Хукър на UFC 257. Чандлър се справи със задачата да оправдае големите очакванията и да си заслужи възможност за битка за титлата, като повали коравия Хукър с комбинация от десен прав в тялото и ляво кроше в главата. След това кратък граунд-енд-паунд той напълно неутрализира противника и на втората минута от началото на срещата реферът Марк Годард трябваше да спре екшъна.





Michael Chandler calls out McGregor, Poirier and Khabib after his UFC debut #UFC257



(via @ufc)pic.twitter.com/H1xNLNGmCD — Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2021 Това е 22-ата победа в кариерата на Чандлър (5 поражения), като за 13 път той успява да приключи двубоя си още в първия рунд. Хукър вече има 19 успеха и 9 загуби. На интервюто си след срещата Чандлър предизвика Конър Макгрегър, Дъстин Порие и Хабиб Нурмагомедов.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 473

