Шампион с Уориърс акостира в столицата

Отборът на Вашингтон Уизардс привлече още един висок играч след украинеца Алекс Лен. В състава на старши треньора Скот Брукс ще се подвизава и тежкото крило Джордан Бел, който е подписал 10-дневен договор със столичани. По този начин "вълшебниците" замаскират загубата на титулярния център Томас Брайънт, който наскоро получи тежка контузия в коляното и ще отсъства до края на сезона.

Вашингтон се сдоби с център

26-годишният Бел за последно игра в НБА на 26 февруари миналата година за тима на Мемфис. 203-сантиметровото тежко крило, който беше избран във втория кръг на Драфта през 2017 година и стана шампион с Голдън Стейт през сезон 2017/2018, има средни показатели от 3.8 точки и 3.1 борби в 154 мача за Голдън Стейт (2017-2019), Минесота (2019-2020) и Мемфис (2020).

Jordan Bell will provide some much-needed depth for the Wizards pic.twitter.com/AqeVXSJRr7