Дино Раджа сравни Дончич с Бодирога и критикува стила на игра в НБА

Членът на "Залата на славата" и една от най-големите легенди на европейския баскетбол Дино Раджа засипа с похвали звездата на Далас Маверикс Лука Дончич. В интервю за "Basketball Network" двукратният европейски шампион с Югославия отдаде заслуженото уважение на словенеца, като го сравни с двукратния световен шампион Деян Бодирога, но също така за пореден път критикува модерния стил на игра в НБА. "Дончич ми напомня много на (Деян) Бодирога. Той беше малко по-едър от Дончич, но притежава огромна увереност и баскетболен талант, също като словенеца. Очаквах Лука да успее, но не чак толкова рано. Той показа страхотна зрялост в ранна възраст, талантлив е и работи много. До момента винаги е правил верни стъпки - от растежа си в Реал Мадрид, през титлите с "белите", та чак до трансфера му в НБА. Честно казано, мислех си, че ще му е нужна още една година в Европа, но той ме изненада", сподели бившата звезда на Бостън Селтикс. Luka Doncic tonight:



36 points

9 rebounds

11 assists



Too easy pic.twitter.com/kqiZOqIuor — NBA Central (@TheNBACentral) January 23, 2021 "Синът ми наскоро ме попита: "Тате, видя ли какво направи Дончич?", след което изгледах част от мача му. Забелязах едно отиграване - топката е в него 7-8 секунди, прави 9 дрибъла, лъже съперниците три пъти в подкошието и никой не идва на помощ срещу него. По мое време, ако направиш нещо подобно в тази зона, идват и те убиват. Хора като Баркли, Оукли, Мейсън, Леймбийр щяха да ти отрежат главата. Ако ги излъжете по този начин, бъдете сигурни, че в следващия момент главата ви ще е на няколко метра от тялото", критикува Раджа.

Носителят на два трофея от Купата на европейските шампиони (сегашната Евролига) има 4 сезона в НБА с отбора на Бостън Селтикс. Раджа записва 224 мача в Лигата между 1993-а и 1997-а, оставяйки по 16.7 точки и 8.4 борби. Luka Doncic when it matters most: pic.twitter.com/Hh87sZO03m — House Mavericks (@HouseMavericks) January 23, 2021 "Светът се променя, а с него и НБА. Лигата стана нещо подобно на "Мача на звездите" - и в двете вече не се играе защита. Играчите помпат цифри, а на хората им харесва и си плащат. На мен не ми пука, живеем в различна ера и трябва да се приспособим към определени промени, но към някои неща това няма как да стане. НБА е едно от тях и точно затова предпочитам да гледам мач от Евролигата. Не си спомням кога за последно съм гледал цял мач от НБА. Сега можеш да направиш 25 дрибъла, да играеш 1 срещу 5 и да стреляш по 50 тройки на мач като Хардън. Това ли е баскетбол? Не, не ми харесва", заяви величието.



