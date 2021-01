Финален спринт реши победата в женския масов старт в Антхолц

Жуля Симон (Франция) и Хана Йоберг (Швеция) решиха победата в масовия старт на 12.5 километра за жени от Световната купа по биатлон в Антхолц-Антерселва (Италия) с финален спринт. В него французойката, която водеше в по-голямата част от финалната обиколка надделя с 0.2 секунди и записа своята втора победа в дисциплината през сезона, след триумфира си в Оберхоф (Германия) миналата неделя.

What a finish - Julia Simon just about holds on and wins her second mass start in a row, edging out @hannaaaoberg @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/wVqAgJNZIh — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Симон стигна до победа, въпреки че направи три наказателни обиколки, сравнение със само едната на Йоберг. Третата днес остана победителката от индивидуалното състезание на 15 километра в четвъртък Лиза Тереза Хаузер (Австрия), която също както Йоберг свали 19 от 20-те си мишени. За австрийката това е пети подиум в последните шест състезания в Световната купа при дамите, което я прави една от основните фаворитки за разпределението на медалите по време на Световния шампионат в Поклюка (Словения) между 10 и 21 февруари.

Водачката в генералното класиране за Световната купа Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия) днес остана седма с три пропуска, а точно пред нея завърши Светлана Мироново (Русия). Рускинята водеше с близо 10 секунди преди последната стрелба, но пропусна последните си два изстрела и се смъкна до шестото място, с пасив от почти 30 секунди спрямо победителката.

This will be a crazy last loop - with the same faces we saw last week in Oberhof fight it out for the win! @hannaaaoberg, Lisa Theresa Hauser and Marketa Davidova lead but Julia Simon is only 10 seconds behind despite 3 penalty loops! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m47Iz6Qd7c — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Въпреки седмото си място днес, Рьозеланд увеличи аванса си на върха в битката за големия кристален глобус, като с 625 точки тя води с осем пред Тирил Екхоф (Норвегия), която днес завърши точно зад своята съотборничка с една грешка повече. Трета в генералното класиране с актив от 616 пункта е втората от днес Хана Йоберг.

11 women still with the perfect score - and it's a double lead for Sweden with @hannaaaoberg and @LinnJMPersson at the front. #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/HgMzDSbi1N — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

В битката за малкия глобус в дисциплината масов старт, Жуля Симон излиза еднолично начело с актив от 156 точки, следвана от Рьозеланд със 132 и Йоберг със 129.

Програмата на Световната купа при дамите в Антхолц-Антерслева продължава утре с щафета на 4х6 километра. Следващият масов старт пък ще е по време на Световното първенство в Поклюка.