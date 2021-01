Европейско признание за Борислава Христова, подкрепете я за MVP тук

Борислава Христова накара и Европа да заговори за реализаторските й способности. Баскетболистката на полския елитен Гожов (Велкополски) е сред най-добре представилите се състезателки в третия кръг на втората по сила клубна европейска надпревара - Еврокъп.

Who did it best in #EuroCupWomen GameDay 3?



