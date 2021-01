Допълнителните тестове на участниците в СК по биатлон в Антхолц са отрицателни

Всички допълнителни тестове на участниците в седмия кръг от Световната купа по биатлон в Антхолц-Антерселва (Италия) са отрицателни, съобщават от Международния съюз по биатлон (IBU).

Направени са общо 750 теста. Предишни тестове, резултатите от които бяха публикувани на 21 януари, също бяха негативни.

The IBU has also conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU Cup at Arber, Germany.



Two team members from Greece and Croatia were tested positive. [2/2] pic.twitter.com/FG7L4dyvSo