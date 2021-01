Ожие поведе преди последния ден на Рали Монте Карло

Седемкратният шампион в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие (Toyota) натрупа аванс от 13.0 секунди пред Елфин Евънс (Toyota) преди последния ден на Рали Монте Карло.

Французинът, който в началото на деня имаше пасив от 7.4 секунди спрямо уелсецът, спечели първия етап за деня, с което излезе начело. Във втория етап той даде едва шесто време, но увеличи своя аванс пред уелсецът, който бе осми, преди Евънс да триумфира във финалния етап за деня, но стопи само 1.3 секунди на Ожие.

Трети в класирането след 10 от общо 14 етапа в тазгодишното издание на Рали Монте Карло е 20-годишният финландец Кале Рованпера (Toyota), който изостава на 56.8 секунди от лидера. Четвърти пък е миналогодишният победител в надпреварата Тиери Нювил (Hyundai), който изостава на точно седем секунди от Рованпера. Белгиецът успя да спечели втория етап за деня, но това бе единствената добра новина за Hyundai в днешния ден, тъй като победителят от първите два етапа в Рали Монте Карло Отт Танак трябваше да напусне надпреварата.

UPDATE after SS10: After having two punctures on SS9 and S10 this morning @OttTanak was forced to retire from #RallyeMonteCarlo as he was only carrying one spare wheel. No restart possible on Sunday due to event rules. #HMSGOfficial