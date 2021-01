Уулвс привлече официално нов нападател

Уулвърхамптън обяви привличането на нападателя на Реал Сосиедад Вилиан Жозе. Клубът във Висшата лига успя да постигне разбирателство със своите испански колеги за наем на 29-годишния бразилски футболист до края на сезон 2020/21, съобщава сайтът клуба от Висшата лига.

Англичаните ще имат възможност да откупят играча през лятото за сума от порядъка на 20 милиона евро. Жозе играе за Реал Сосиедад от 2016 г. Като част от испанския отбор той има 170 мача и вкара 62 гола.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian