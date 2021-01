Секстън и Кливланд отново шамаросаха звездния отбор на Бруклин

Отборът на Кливланд Кавалиърс нанесе втори пореден удар над звездната селекция на Бруклин Нетс. Въпреки че през изминалата нощ "мрежите" бяха без получилия почивка Кевин Дюрант, то Джеймс Хардън и Кайри Ървинг нямаха много какво да сторят срещу мотивираните "кавалери" и отново допуснаха поражение, този път със 113:125 (33:34, 27:27, 24:37, 29:27) като гост. Както е известно, преди две нощи Кавс отново удариха Нетс, но в далеч по-завързан двубой - 147:135 след продължение.

COLLIN SEXTON

25 PTS, 9 AST, 1 TO



Back-to-back wins vs the Brooklyn Netspic.twitter.com/f9yanWJerk