Саутхамптън - Арсенал в сблъсък за ФА Къп, съставите

Арсенал и Саутхамптън излизат един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Купата на Англия. Двамата мениджъри са направили някои промени в своите стартови единайсеторки.

Today's team news... @g_martinelli01 starts @EddieNketiah9 leads the attack @Bernd_Leno in goal #EmiratesFACup

Микел Артета отново може да разчита на Габриел, който се завръща в центъра на отбраната, отляво, в отсъствието на Киърън Тиърни, ще играе Седрик, който е бивш играч на “светците”. Повече са промените в нападение за “артилеристите”, където шанс получават Никола Пепе, Вилиан, Едуард Нкетия и младата надежда Габриел Мартинели.

The #SaintsFC side to take on #AFC in the #EmiratesFACup fourth round: pic.twitter.com/3LeBz5ZmSw