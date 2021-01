Второто спускане в Кицбюел ще се проведе в неделя

Второто спускане от програмата за Световната купа по ски-алпийски дисциплини при мъжете в австрийския зимен център Кицбюел ще се проведе в утрешния ден.

Отмениха второто спускане на "Щрайф"

Състезанието по митичната „Щрайф“ трябваше да се проведе днес, но заради лошите метеорологични условия това не бе възможно. Така спускането ще заеме мястото на предвидения за неделя супергигантски слалом и ще стартира в 11:20 часа българско време.

New programme for #Kitzbuehel:

Sunday 24th January:

Hahnenkamm Downhill at 10.20 CET.

Monday 25th January: Hahnenkamm Super-G at 10.45 CET.

#fisalpine #Hahnenkammrennen