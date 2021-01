Далас размаза Нашвил със 7:0 в мач от НХЛ

Джо Павелски и Александър Радулов вкараха по два гола, а Антон Худобин спря всичките 34 изстрела за победата на Далас Старт над Нашвил Предетърс със 7:0 в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Джон Клингберг записа три асистенции, Джоел Кивиранта събра гол и асистенция, а Денис Гурянов и Еса Линдел също вкараха за Старс, чиито първи четири срещи бяха отложени поради проблеми с COVID-19. Вратарят Худобин записа деветата си „суха мрежа“ в кариерата и 100-ата победа.

100th career win, 9th career shutout for the one and only, Dobby!