НБА Клинт Капела влезе в историята при победа на Атланта над Минесота 23 януари 2021 | 11:07 Прочетена 343 0



копирано

Клинт Капела записа първия си трибъл-дабъл в своята кариера, а Трей Йънг наниза 43 точки, за да изведат Атланта до победа със 116:98 над Минесота. Капела завърши с 13 точки, 19 борби и 10 блокирани удара, ставайки първият играч от НБА, който има трипъл-дабъл с блокове от 2018 г. насам. LAST 2 GAMES for @CapelaClint:



40 points

45 rebounds

15 blocks



The only other player to reach those thresholds over 2 games since 1973-74 is KAREEM in 1975! pic.twitter.com/MfcIVm1Pav — NBA (@NBA) January 23, 2021 Той се присъедини по този показател към Дикембе Мутомбо (2000) и Трий Ролинс (1979, два пъти през 1982 и 1983). Капела също стана третият играч на Хоукс, който някога е записвал 10 или повече блока в един мач. Никола Йокич записа 31 точки, 10 борби и 8 асистенции, а Гари Харис добави 19 точки за победата Денвър над Финикс със 130:126 след продължение. Джамал Мъри допълни 18 точки и 9 асистенции за Нъгетс, а Уил Бартън вкара 8 от неговите 17 точки в продълженията. Nikola Jokic does it all in the @nuggets W!



31 PTS | 10 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/NiLbLnygsL — NBA (@NBA) January 23, 2021 За Финикс Девин Букър вкара 31 точки, Деандре Айтън имаше 27 точки и 13 борби, Микал Бриджис допринесе с 24 пункта и 10 борби, а Крис Пол събра общо 11 точки и 15 асистенции. Кауаи Леонард вкара 31 точки, а Пол Джордж добави 29 за успеха на ЛА Клипърс над Оклахома със 120:106. Klaw, PG lead @LAClippers to 6 straight wins. #ClipperNation



Kawhi: 31 PTS, 8 REB, 3 STL, 2 BLK@Yg_Trece: 29 PTS, 7 REB, 5 AST pic.twitter.com/r9Gs7Ey5N9 — NBA (@NBA) January 23, 2021 Леонард също имаше 8 борби и 3 откраднати, докато Джордж 7 борби и 5 асистенции. Серж Ибака добави 17 точки и грабна 11 борби. Бившият играч на Клипърс Шай Гилджъс-Александър имаше 30 точки и 8 асистенции за Оклахома.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 343 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1