Жалгирис отново разплака Везенков и Олимпиакос в края

Баскетболният отбор на Олимпиакос допусна поредно разочарование в битката си за топ 8 на най-силния клубен европейски турнир - Евролигата. Момчетата на старши треньора Йоргос Барцокас загубиха гостуването си на Жалгирис (Каунас) със 81:79 (26:20, 19:24, 18:16, 18:19) в двубой от 21-ия кръг на турнира на богатите.

Олимпиакос водеше с цели 7 точки при оставащи около 110 секунди от мача, но избързани стрелби на Василис Спанулис и ключова грешка на Костас Слукас позволиха на литовците да наваксат изоставането си и да откраднат успеха след победен кош на Томас Уолкъп. Развитието на двубоя бе подобно на първия мач между двата отбора за сезона, когато Жалгирис отново изтръгна победата в последните секунди след тройка на Уолкъп и решаващи два наказателни удара на младата надежда Рокас Йокубайтис по пътя към 67:68 в Пирея.

What a game and WHAT an ending! @bczalgiris takes the win right from under the noses of @olympiacosbc pic.twitter.com/ayWpdPQ9ss