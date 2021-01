Анди Мъри пропуска Australian Open

Бившият нoмер 1 в мъжкия тенис Анди Мъри няма да участва в първия турнир от Големия шлем за сезона - Откритото първенство на Австралия, съобщи вестник "Гардиън". Турнирът ще се проведе между 8 и 21 февруари в Мелбърн. На 14 януари стана ясно, че тестът на Мъри за коронавирус е с положителен резултат и тенисистът е под карантина.

"Съкрушен съм, че не летя до Австралия, за да участвам в турнира. Постоянно поддържахме връзка с Австралийската тенис асоциация, опитвайки се да намерим някакъв изход, но не се получи", каза Мъри.

