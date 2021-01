Автомобили Новият Opel Combo-e - електрическа мобилност без компромиси 22 януари 2021 | 19:02 Прочетена 0 0



Професионалистите с малък бизнес и потребителите, които търсят лекотоварно превозно средство с нулеви емисии и подчертано градски характер, трябва да съсредоточат вниманието си върху новия Opel Combo-e. Освен водещите в класа показатели по отношение на товарния обем и полезния товар (съответно до 4,4 кубически метра и 800 килограма), изцяло електрическият компактен ван на германския автомобилен производител предлага и версията Сrew van с място за до четирима пътници освен водача. В зависимост от профила на шофиране и външните условия, новият Combo-e може да измине до 275 километра с едно зареждане на своята литиево-ионна батерия с капацитет 50 кВтч (WLTP2). На обществена зарядна станция, потребителите могат да заредят батерията до 80% в рамките на около 30 минути. Подобно на спечелилите титлата Международен ван на годината IVOTY (International Van of the Year) през 2019 година варианти с бензинови и дизелови двигатели, електрическият компактен ван с нулеви емисии не прави никакви компромиси по отношение на функционалността, комфорта и безопасността. Пълната гама от водещи в класа технологии и асистиращи системи обхваща всичко от предупреждението за сънливост и умора на водача DA (Drowsiness alert) и функцията за разпознаване на пътни знаци TSR (Traffic Sign Recognition) до предупреждението за сблъсък с превозното средство отпред FCA (Forward Collision Alert) с функции за защита на пешеходците и за автоматично авариино спиране АЕB (Automatic Emergency Braking). От особена важност за безопасността на останалите участници в движението е системата за панорамно задно виждане SRV (Surround Rear Vision), която спомага за предотвратяване на произшествия с велосипедисти и пешеходци при извършване на меневри за десен завои. При SRV две видеокамери осигуряват видимост на водача в критичните зони зад и отстрани на автомобила. С тези свои предимства Combo-e е идеален избор на електромомобил за всички, които се насочват към „зелена мобилност“ като представителите на малкия бизнес и самонаетите. И особено за потребителите в градските раиони, където ограниченията могат да дадат достъп до централните раиони само на автомобили с нулеви емисии. „Изцяло електрическият Opel Combo-e ще позволи на потребителите на компактни ванове да извършват спокоино своята деинос в градските раиони и едновременно с това да разполагат с възможността да транспортират наи-големия полезен товар и да теглят наи-големия прикачен товар в този автомобилен клас“, заяви главният изпълнителен директор на Opel Михаел Лошелер. „Combo-e продължава процеса на разширяване на нашата гама от лекотоварни автомобили с нулево ниво на емисиите, които започна в края на миналата година с Vivaro-e. До края на 2021 година и премиерата на новия Movano-e, ние ще завършим електрификацията на цялата си лекотоварна гама.“ Наи-новото попълнение в изцяло електрическата лекотоварна гама на Opel се предлага в две дължини на междуосието и каросерията. Вариантът на Combo-e с обща дължина 4,40 метра има междуосие от 2785 мм и може да превозва товари с максимална дължина до 3090 мм. Максималният полезен товар при тази версия достига 800 кг, а товарният обем е от 3,3 до 3,8 м3. Максималното тегло на прикачния товар е цели 750 кг – водещо постижение в този пазарен сегмент. Удълженият XL вариант с обща дължина 4,75 метра е с междуосие от 2 975 мм и обем до 4,4 м3 на товарното пространствио, което може да побере предмети с дължина до 3 440 мм. Благодарение на шестте халки за прикрепване на товарите на пода (с възможност за още четири по средата на стените на товарното простраство) всичко остава стабилно и безопасно закрепено на мястото си. Решаваща характеристика за много професионалисти при избора на Combo-e може да бъде и голямото разстояние между арките на калниците на задните колела, което е достатъчно широко за превоз на европале (удълженият вариант може да транспортира две едно до друго). Превозът на много дълги предмети може да се осъществи и вертикално с помощта на допълнително предлагания товарен люк в задната част на покрива. Освен товари, новият Combo-e може да превозва и пътници. Базираната на удължения вариант XL версия Сrew van дава възможност за удобно настаняване на до четирима пътници включително и водача, докато товарът или оборудването се транспортират безопасно в товарното отделение зад преградната стена. Превозът на много дълги предмети е възможно и при Сrew van благодарение на предназначения специално за целта люк в стената. Eлектрическата система за задвижване – перфектна за градска среда и извънградски условия Благодарение на максималната мощност от 100 кВт (136 к.с.) и максималния въртящ момент от 260 Нм на електрическото задвижване, Combo-e е идеален не само в градски условия, но и при пътуване извън града. В зависимост от моделния вариант, Combo-e ускорява от нула до 100 км/ч само за 11,2 секунди, а електронно ограничената максимална скорост е 130 км /ч. Спирачна система предлага усъвършенствана рекуперативна функция с възможност за избор на две индивидуални настроики, с което допълнително увеличава енергиината ефективност на модела. Акумулаторната батерия с 216 литиево-ионни клетки, комплектовани в общо 18 на брои модула е разположена в подовата секция на каросерията между предния и задния мост така, че да не компрометира използването на товарната зона или пространството в купето. В тази позиция акумулаторната батерия спомага и за понижаване на центъра на тежестта, с което благоприятства поведението на пътя и стабилността при страничен вятър дори при пълно натоварване. Едновременно с това, компановъчната схема на Combo-e допринася и за по-голямо удоволствие от шофирането. Готов за всякакви задачи – разнообразието от допълнителни възможности и услуги намалява стреса и улеснява зареждането Новият Combo-e е отлично подготвен за използване на различни енергиини инфраструктури и възможности за зареждане – от стенни зарядни модули тип Wallbox, през обществени бързозарядни станции до зареждане с обикновен кабел от стандартен домакински контакт при необходимост. При използване на обществена зарядна станция с 100 кВт, зареждането до 80% на акумулаторната батерия с капацитет 50 кВтч отнема само около 30 минути. В зависимост от условията на конкретния пазар и наличната инфраструктура, Combo-e се оборудва сериино с високоефективно трифазно бордово зарядно устроиство с мощност 11 кВт или с еднофазен бордови заряден модул с мощност 7,4 кВт. „OpelConnect“, приложението „myOpel“ и гамата от услуги на „Free2Move Services“ предлагат специализирани решения за електрически превозни средства, които дават възможност за възможно наи-ефективна и практична експлоатация на новия Combo- e. Всички услугите са лесно достъпни чрез смартфон приложения. Функцията „Charge My Car“ от приложението „Free2Move“ осигурява достъп до над 220 000 зарядни станции в цяла Европа и улеснява максимално плащането на услугата. Приложението „Free2Move“ прави предварителна селекция на наличните в близост обществени зарядни станции въз основа на разстоянието до тях, скоростта на заряд и актуалната цена на електроенергията на станцията. Гамата от услуги на „OpelConnect“ варира от основни функции като спешното повикване eCall и повикването на пътна помощ до много други услуги, като актуалното състояние и информацията за различни показатели на автомобила например. LIVE Navigation3 предоставя онлаин информация за пътнотранспортната обстановка в реално време. Безопасност, комфорт и удобство – сравними с тези в леките автомобили електронни системи за асистенция на водача Новият изцяло електрически компактен ван на Opel укрепва своите позиции на лидер в областта на сравнимите на тези при леките автомобили системи за асистенция на водача, представени при премиерата на версиите на Combo с двигатели с вътрешно горене. Уникален в този сегмент от пазара е индикаторът за натоварване, чиито сензори дават възможност на водача да провери лесно и бързо само с едно натискане на бутон дали автомобилът не е претоварен. И това не е всичко – новият Combo-e може да бъде обопрудван с до 20 допълнителни технологии, които правят шофирането, маневрирането и превоза на пътници и товари не само по-лесни и удобни, но и по-безопасни за всички на пътя. За предотвратяване на досадните и скъпи за отстраняване вдлъбнатини и драскотини по каросерията от съприкосновения при маневри с ниска скорост, в оборудването на новия Combo-e може да се добави и системата Flank Guard с множество сензори. Професионалистите, които се нуждаят от по-висок клиренс за движение в неравен терен и по-добро сцепление в кал, пясък или сняг, могат да допълнят своя Combo-e с пакета за лоши пътища и електронната система за контрол на сцеплението IntelliGrip. Гамата от системите за асистенция на водача при Combo-e е добре позната от пътническата версия Combo Life и включва също система за HDC за контрол на скоростта при спускане по наклон (Hill Descent Control), асистент за поддържане на лентата на движение LKA (Lane Keep Assist) и електронен контрол на стабилността на ремаркето ТSC (Trailer Stability Control). Инфоразвлекателните системи Multimedia Radio и Multimedia Navi Pro в Combo-e се предлагат с голям сензорен екран с диагонал 8,0 инча. И двете системи разполагат с възможност за смартфон интеграция чрез Apple CarPlay и Android Auto. Новият Combo-e ще бъде на разположение при официалните търговци на марката през тази есен, присъединяваики се към Vivaro-e като наи-новия член на семеиството от изцяло електрически лекотоварни автомобили с марката Opel. Премиерата на следващия представител на тази фамилия в лицето на новия Movano-e също се очаква през 2021 година, което означава, че цялата гама от лекотоварни автомобили на марката ще бъде електрифицирана до края на тази година. Към 2024 година Opel ще бъде в състояние да предложи на своите клиенти електрифицирани версии на всички леки и лекотоварни модели в своята продуктова гама.



