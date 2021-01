Почина бейзболната легенда Ханк Аарън

Бейзболната легенда и дългогодишен играч на Милуоки и Атланта Брейвс Ханк Аарън почина в дома си на 86-годишна възраст.

Аарън е втори във вечната класация по отбелязани хоумръни в историята на Мейджър Лийг Бейзбол със 755, като единствено Бари Бондс има повече от него със 762.

We are devastated by the passing of Hammerin’ Hank Aaron, one of the greatest players and people in the history of our game. He was 86. pic.twitter.com/bCvLOydGBZ