Изнервен Лампард игнорира спекулациите относно бъдещето му

"Чета някои от нещата и виждам пристрастия в отразяването на мачовете. Сякаш се търси негативна реакция. Четях и материалите, когато вървяхме добре, и те не бяха едностранни. За един журналист да бъде обективен, това ще е добро начало, защото ако играчите четат нещата, това ще се отрази", заяви Лампард в отговор на въпрос на журналист от The Athletic.



Той допълни, че не слуша спекулациите относно неговото бъдеще: "Не ги слушам. Те са навсякъде, ако разгледаш социалните мрежи, но не правя това. Не съм глупав. Знам какво напрежение придружава работата в един водещ клуб, но аз просто си върша работата. Напрежението е нормално. Очевидно си по-щастлив, когато печелиш мачове. Бях по-щастлив през октомври, ноември, отколкото от средата на декември. Ако огледате Висшата лига може да видите този сезон отбори, които имаха проблеми, такива, които имат проблеми, а не са свикнали да имат проблеми."



Лампард говори и за



