Отложиха състезанията от MotoGP в Аржентина и САЩ

Надпреварите за Гран При на Аржентина и Гран При на Америка, които трябваше да са съответно втори и трети кръг за сезона в клас MotoGP бяха отложени заради пандемията от коронавирус, това обявиха организаторите на шампионата Dorna Sport.

Предсезонните тестове на MotoGP в Малайзия бяха отменени

Двете състезания трябваше да се проведат съответно на 11 и 18 април, като вместо това организаторите добавиха втори старт в Катар на 4 април, както и този за Гран При на Португалия, което за втора поредна година бива добавено в календара заради пандемията. Надпреварата на „Портимао“ ще се проведе на 18 април. В съобщението на Dorna не се споменават потенциални нови дати за надпреварите на „Рио Хондо“ и „Пистата на Америките“, тъй като за да може да се намери място за тях, ще трябва да бъдат направени допълнителни размествания в календара.

