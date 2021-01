Тенис Не позволяват на Григор да тренира с друг тенисист освен Гофен 22 януари 2021 | 17:21 - Обновена Прочетена 454 0



По първоначалния план на Tennis Australia участниците на Australian Open бяха длъжни да изберат един свой колега за тренировки в първите 7 дни на изолация, а през втората седмица групата да се увеличи на общо четирима тенисисти. Според испанския вестник “Марка” обаче във видео разговор със състезателите турнирният директор Крейг Тайли е обявил, че има промяна и през втората седмица тренировките ще продължат да бъдат единствено с първоначалния спаринг партньор.

Grigor Dimitrov and David Goffin best buddies 4 life pic.twitter.com/PjSOKQY6So — suck my , honey | Crow (@GrishoNico) January 21, 2021 За Григор Димитров това означава, че до края на януари единственият, с когото ще разменя удари на корта, е Гофен. В този период световният №19 е и без своя треньор Данте Ботини, който е в строга карантина, тъй като бе на самолета от Лос Анджелис, на който бяха открити хора с COVID-19. Шампионът от Финалите на АТР през 2017г. все пак има човек до себе си в петте часа за тренировки, като това е физиотерапевтът му Алгис Христов.



Причината за промяната в условията идва най-вече от притеснението на местните власти за разпространение на коронавируса сред тенисистите, а оттам и сред местното население. В четвъртък стана ясно, че има и първи положителен случай на състезател. Това е испанката Паула Бадоса. Тя бе сред 72-мата тенисисти под строга карантина заради случаи на COVID-19 в нейния чартърен полет. Въпреки това шест дни след пристигането си в Мелбърн Бадоса даде положителна проба. Заради това Крейг Тайли е предупредил, че вирусът е вътре в „балона“ на състезателите и всички трябва да бъдат много внимателни, пише Tenniskafe.com.

@GrigorDimitrov pic.twitter.com/5PvQE9oS44 — griglobal (@griglobal1) January 22, 2021 Българинът и Гофен се познават перфектно като имат цели 10 мача помежду си. В тях Димитров има предимство от 8:2 победи, макар че последният им двубой бе спечелен от белгиеца – на АТР Cup 2020. Тази година поради промяната на формата на отборния турнир и двамата няма да имат възможност да поведат отборите си. Вместо това те ще участват на двата АТР 250 турнира в седмицата преди Australian Open. Поне в тези седем дни е сигурно, че те няма да се срещнат на корта. Гофен е поставен под №1 в единия турнир, докато Григор е №2 в другия.

