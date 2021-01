Евънс излезе начело в Рали Монте Карло след спукана гума за Ожие

Спускана гума за Себастиен Ожие (Toyota) подари водачеството на Елфин Евънс (Toyota) в края на втория ден от тазгодишното издание на Рали Монте Карло, първи кръг в Световния рали шампионат (WRC).

