Руснак с първа победа за сезона в СК по биатлон

Александър Логинов (Русия) записа своята първа победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в индивидуалната дисциплина на 20 километра в Антхолц-Антерселва (Италия). All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021 Руснакът, който през миналата година спечели световната титла в дисциплината спринт от шампионата на планетата в италианския зимен център, стигна до успеха днес, след като премина трасето за 48:41.8 минути като свали всичките си 20 мишени. Втори с изоставане от 58.5 секунди завърши победителят в първата индивидуално за сезона Стурла Холм Легрейд (Норвегия), който обаче пропусна две мишени и съответно имаше добавени две минути към неговото време. Perfection at the range gets the job done! Alexander Loginov wins the @biathlonantholz Individual. #ANT21



Alexander Loginov @russianbiathlon

Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

@quentinfillon @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hkQMxIM2hJ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021 Подиумът днес бе запълнен от Кентан Фион Майе (Франция), който остана на 1:10.6 минути зад победителя, като подобно на Легрейд, той също допусна две грешки при стрелбата си. Най-голямата изненада днес дойде от Антон Дудченко (Украйна), който завърши пети, благодарение на перфектната си стрелба, като той остана на само 0.3 секунди зад третия. Точно пред него пък завърши представителят на домакините Лукаш Хофер, който изпусна две мишени и бе на 0.1 секунда извън подиума. The first two days in @biathlonantholz are already over and we've seen two great Individuals - many congratulations again to the Top 6 of the day (and how close was that fight for 3rd ) #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/dRErOz8d8r — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021 Лидерът в генералното класиране за Световната купа Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) днес остана десети с общо четири пропуска, като по този начин преднината му на върха бе стопена на 31 точки пред Легрейд. Трети в битката за големия глобус е Тарей Бьо (Норвегия), който изостава с 112 пункта от своя брат, а днес остана 15-ти с три пропуска. В класиране в дисциплината водач със 114 точки е Легрейд, следван от Логинов и Фион Майе с по 91. Програмата на Световната купа при мъжете в Антхолц-Антерселва продължава утре с щафетата на 4х7.5 километра, която стартира в 16:05 часа. Последната индивидуална надпревара на 20 километра за сезона пък ще се проведе по време на Световния шампионат в Поклюка (Словения) идния месец.

