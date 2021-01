НБА Легендарните 81 точки на Коби Брайънт (видео) 22 януари 2021 | 15:44 Прочетена 369 0



На 22 януари 2006 година покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт изписва цяла нова глава от богатата история на Националната Баскетболна Асоциация. Черната мамба бележи рекордните в кариерата си и превърнали се в легендарни 81 точки в мрежичката на Торонто Раптърс при победата на "езерняците" със 122:104 в "Стейпълс Сентър". All 81.

15 years ago today.

2nd most buckets ever. https://t.co/8LBRrtsFg8 pic.twitter.com/3xkkwDGbOX — Nick DePaula (@NickDePaula) January 22, 2021 Брайънт бележи 14 точки в първата четвърт, 12 във втората, 27 в третата и 28 в последната част по пътя към незабравимото си постижение, което му отрежда второ място във вечната класация по отбелязани точки от играч в един мач. На лидерската позиция, разбира се, са 100-те точки на Уилт Чембърлейн от 1962-ра. "Дори не съм могъл да си мечтая за нещо подобно като дете. Просто няма как да си помисля за нещо подобно. Това е просто дар от Бога. По-важното е, че си тръгваме като победители. Това е всичко, което ни интересува в момента", казва легендата веднага след края на мача. Kobe Bryant's 81 Points By Defender. pic.twitter.com/ugL2bTP8KM — Ballislife.com (@Ballislife) January 22, 2021 Гардът на Лейкърс вкарва 28 от 46-те си опита в стрелбата си от игра, включително 7 от 13 от тройката, а от наказателната линия е почти безгрешен - 18 от 20. В началото на второто полувреме "езерняците" губят с цели 22 точки, но Брайънт надвкарва целия отбор на Раптърс с 55:41 през вторите 24 минути и води отбора си към успех със 122:104. 0



