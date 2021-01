НБА Крило на Голдън Стейт се ядоса след абсурдно изгонване от мач (видео) 22 януари 2021 | 14:31 Прочетена 236 0



Draymond gets ejected for yelling at James....his own teammate, cmon man let’s do better — Marquese Chriss (@quese) January 22, 2021 До много конфузна ситуация се стигна по време на вчерашния двубой между Ню Йорк Никс и Голдън Стейт Уориърс от редовния сезон на НБА. Крилото на "войните" Дреймънд Грийн бе изгонен от игра заради натрупани две технически нарушения в края на втората четвърт от съдията Джон Бътлър.Дреймънд направи грешен пас към своя съотборник Джеймс Уайзмън и при връщането си в защита започна да вика по новобранеца, тъй като явно не беше доволен от позиционирането му на поста. Съдията Бътлър обаче е сметнал, че нецензурните изрази са отправени не към Уайзмън, а към самия него, и поради тази причина е свирил второто техническо и съответно е изгонил Грийн.След мача, загубен от Уориърс със 104:119, старши треньорът на "войните" Стив Кър заяви, че Бътлър си е признал още на почивката, че е допуснал сериозна грешка. Дреймънд пък призова за повече яснота относно правилото за техническото нарушение. "Леко съм объркан. Значи съдиите могат да се съгласуват за всяко отсъждане по време на мача, но когато стане въпрос за грешно отсъдено техническо нарушение, то не може да бъде отменено? Може би е време това правило да се разгледа. Бих искал повече яснота за това правило, ако то изобщо може да се счита за такова", каза Грийн, като по-късно бе подкрепен и от лидера на ГСУ Стеф Къри. 0



