"Портимао" заменя "Себринг" в календара на WEC

Надпреварата „1000 мили на Себринг“, която трябваше да даде начало на деветия сезон в историята на Световния шампионат за издръжливост (WEC) на 19 март няма да се проведе.

В същото време организаторите на шампиона потвърдиха и коя надпревара ще замени американския кръг в тазгодишния шампионат. Това ще бъдат „8-те часа на Портимао“ в Португалия, като те ще се проведат на 4 април.

#8hPortimao to replace #1000MSebring as #WEC Season 9 Opener.



Due to the rapid evolution of coronavirus, as well as changing directives from Governments, the decision to replace was made following consultation with @IMSA @sebringraceway & @fia.



