Първото спускане за жени е отложено с няколко часа заради лошо време

Първото от двете спускания за жени от Световната купа по ски-алпийски дисциплини е отложено с няколко часа заради лошото време в швейцарския зимен център Кран Монтана.

Надпреварата трябваше да започне в 11.00 часа българско време, но е пренасрочена за 14.15 часа.

UPDATE:Due to the overnight snowfall and ongoing work on the slope, Crans Montana women’s downhill start time has been postponed to 1.15pm #fisalpine pic.twitter.com/1Eok4x1NAY