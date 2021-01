НБА ЛеБрон с личен рекорд за сезона при победа на Лейкърс над Милуоки 22 януари 2021 | 09:32 - Обновена Прочетена 472 0



LeBron (34 PTS) extends the lead late with his 6th three of the night on TNT! pic.twitter.com/Uylqt6dXbt — NBA (@NBA) January 22, 2021 Лейкърс (12/4) загубиха двуцифрена преднина при загубата със 113:115 срещу Уориърс в понеделник, но не допуснаха повторен обрат тази нощ. Бъкс (9-6) пък регистрираха второ поредно поражение.



Лейкърс завършиха мача с 19/37 в стрелбата от далечно разстояние, като Джеймс наниза шест тройки от 10 опита, а Кентавиъс Колдуел-Поуп - 7/10. Kentavious Caldwell-Pope (7-10 3PM tonight) has shot 18-for-28 (64.3%) from beyond the arc over the last five games. That is the highest 3-point shooting percentage over a five-game span in @Lakers history (min. 25 attempts). @EliasSports pic.twitter.com/sOcFv28SKO — NBA.com/Stats (@nbastats) January 22, 2021 Той финишира с 23 точки, докато Янис Адетокумбо отбеляза 25 и спечели 12 борби за Милуоки. Той също така отне девет топки, а Джру Холидей вкара 22 точки. ЛеБрон Джеймс записа личен рекорд за сезона с 34 точки, а Лос Анджелис Лейкърс откри серия от седем поредни гостувания в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) с победа със 113:106 срещу Милуоки.Лейкърс (12/4) загубиха двуцифрена преднина при загубата със 113:115 срещу Уориърс в понеделник, но не допуснаха повторен обрат тази нощ. Бъкс (9-6) пък регистрираха второ поредно поражение. 0



