Смазан от Хамзат Чимаев беше освободен от UFC

През юли миналата година той подписа с организацията и прие битка с кратко предизвестие срещу Хамзат Чимаев. Рис беше в серия от 3 поредни победи, а в неговата дебютна битка за UFC Чимаев го прегази и го нокаутира в първия рунд.

View this post on Instagram A post shared by Rhys McKee (@rhysmckeemma) В края на миналата година Маккий сподели октагона с Алекс Мороно и загуби с решение. Така неговата статистика в ММА вече е 10-4.



В социалните мрежи Рис сподели, че е освободен и ще трябва да се докаже на друго място. Той е уверен, че ще се подобри и един ден ще се върне при най-големите.



