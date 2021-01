Кошмарът на Везенков и Олимпиакос взе още един скалп

АСВЕЛ (Вильорбан) продължава да тормози борещите се за топ 8 отбори в Евролигата. След като първо удариха Олимпиакос на Александър Везенков, днес французите нанесоха звучен шамар на Валенсия след 90:77 (17:17, 23:17, 21:20, 29:23) като домакин в двубой от 21-ия кръг на турнира на богатите.

.@LDLCASVEL gets it done at home! pic.twitter.com/MzLWTxy5qA