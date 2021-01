Баскетбол Реал Мадрид се препъна в рекордната вечер на Тайлър Дорси 21 януари 2021 | 23:39 - Обновена Прочетена 159 0



Макаби (Тел Авив) записа изключително важна победа като домакин над Реал Мадрид. Израелците пречупиха именития си съперник с крайното 86:84 (24:33, 21:13, 18:20, 23:18) в страхотен сблъсък от 21-вия кръг на Евролигата. В герой за домакините се превърна американецът Тайлър Дорси, който наниза рекордните в кариерата си в турнира 30 точки и помогна на Макаби да удържи крехкия си аванс в последните минути от двубоя. That was a finish! @MaccabitlvBC takes the win at home pic.twitter.com/CDT8PmFUdr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 21, 2021 Победата помогна на отбора от Тел Авив да увеличи сметката си за сезона на 10 успеха и 11 загуби и да застане временно на 12-ата позиция в подреждането. Реал Мадрид за пореден път бе участник в много равностоен дуел, решил се в последните минути. Момчетата на Пабло Ласо обаче инкасират втората си поредна загуба и заемат четвъртата позиция в класирането с актив от 13-8. Stepping up BIG tonight for a career-high in points! pic.twitter.com/H83KXA3wKr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 21, 2021 Гостите от Мадрид влязоха много уверени в мача и още в първата четвърт достигнаха до двуцифрен аванс, който обаче беше неутрализиран в следващите 10 минути и полувремето приключи при само точка аванс за "белите" - 45:46. В третата четвърт мадридчани увеличиха разликата с още две точки при 63:66, но Макаби отвърна на удара и взе преднината обратно в свои ръце във финалния период. До края на мача Реал повече и не се докосна до аванс в резултата, а основната причина за това бяха Скоти Уилбекин и Тайлър Дорси, които попариха надеждите на гостите за 14-а победа за сезона. Тайлър Дорси наниза 30-те си точки при 7/9 стрелба за две точки, 4/5 за три и 4/4 от наказателната линия. Отело Хънтър остана с 11 точки, а Скоти Уилбекин и Драган Бендер се разписаха с по 9 точки. За Реал Трей Томпкинс се отличи с 20 точки и 6 борби, Валтер Таварес добави 15 и 6 борби, а Алберто Абалде остана с 13 точки и 7 асистенции. Ветеранът Джейси Керъл вкара 9 точки, но допусна грешка в последното нападение на Реал. На 26 януари Макаби гостува на Фенербахче, а ден по-късно Реал Мадрид приема Панатинайкос в двубоите от 22-рия кръг на Евролигата.

