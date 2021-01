Още три отложени мача в НБА

Следващите три мача на Мемфис Гризлис в първенството на НБА ще бъдат отложени, за да се спази протокола на Лигата и на здравните власти в щата Тенеси във връзка с ограничаването на коронавируса, съобщиха от Лигата днес.

"Мачовете са отложени, тъй като има играчи на Мемфис, които не могат да тренират със своите съоторници. Групата, която е засегната от заразата, е прекалено голяма. Присъствието на тези играчи носи риск както за съотборниците, така и за съперниците", се казва в съобщението на НБА.

