Филаделфия губи нападател и защитник за близките седмици

Отборът на Филаделфия Флайърс от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) ще остане за известно време без две от младите си звезди в лицето на нападателя Морган Фрост и защитника Филип Майерс, които са с контузии.

И двамата пострадаха при успеха с 3:0 над Бъфало Сейбърс преди два дни, като напуснаха леда преждевременно.

Injury updates:



Morgan Frost suffered a dislocated left shoulder and is out indefinitely. He has been placed on IR. We will provide further details about his return to play timeline in the near future.



Philippe Myers suffered a fractured rib and is considered week-to-week.