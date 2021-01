Австрийка с първа победа за СК по биатлон в индивидуалната в Антхолц

Австрийката Лиза Тереза Хаузер записа своята първа победа в Световната купа по биатлон след като триумфира в индивидуалната надпревара на 15 километра в Антхолц-Антерселва (Италия).

She's got every reason to be thrilled - after three podiums in Oberhof, could this be the first career victory for Lisa Theresa Hauser? #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7WsahgiinB — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Състезателката, която постигна своя първи подиум на 8 януари тази година по време на първия спринт в Оберхоф (Германия), след което добави още три качвания на почетната стълбичка в Германия, премина трасето за 42:29.3 минути, като допусна само един пропуск при своята втора стрелба от положение легнал. Втора днес остана украинката Юлия Джима, която свали всичките си 20 мишени, но заради много слабото си ски бягане тя завърши на 43.7 секунди зад Хаузер.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz #ANT21



Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

Yuliia Dzhima @OlympicUA

Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Почетната стълбичка днес допълни Анаис Шевалие-Буше (Франция), която остана на 1:04.0 минути зад победителката, като също допусна една грешка. Представителката на домакините и световната шампионка в дисциплината от шампионата в Антхолц миналата година Доротея Вирер бе четвърта днес с изоставане от 1:15.1 минути, но и една наказателна минута повече от Хаузер.

Тирил Екхоф (Норвегия), която спечели три от четирите старта в Оберхоф през изминалите две седмици днес завърши 12-та с изоставане от 2:52.3 минути след общо четири пропуска, като тя бе норвежката с най-предно класиране в днешния ден. Нейната сънародничка и лидерка в генералното класиране за Световната купа Марте Олсбу Рьозеланд остана 31-ва също с четири грешки и пасив от 3:29.6 спрямо победителката.

Good start for the yellow bib - Marte Olsbu Roeiseland takes the lead after the first prone. How many women are going to hit the perfect score today? What do you think? #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/bCKEC1Dagw — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Така след днешния ден преднината на Рьозеланд на върха в генералното класиране бе стопена на само 6 точки, като втора е Екхоф, докато трета с изоставане от 27 пункта е Хана Йоберг (Швеция), която днес завърши 29-та. В класирането в дисциплината след две от общо трите състезания в нея лидер е Вирер, която има 103 точки, втора с 85 е Джима, а трета с 80 е Шевалие-Буше.

Българският отбор отново не взе участие в днешния старт и ще пропусне целия уикенд в Италия, тъй като след 10-дневната карантина, която прекара в Оберхоф целият ни тим ще замине за Риднау където ще се готви за Световното първенство в Поклюка (Словения) идния месец.

Програмата на Световната купа в Антхолц-Антерселва продължава утре с индивидуалния старта на 20 км при мъжете, а следващата надпревара за дамите ще е масовият старт на 12.5 километра в събота. Последната индивидуална надпревара на 15 км при дамите за сезона ще се проведе по време на Световния шампионат.