Център на Атланта се нареди до Шак, Юинг, Олайджуон и Мутомбо

Центърът на Атланта Хоукс Клинт Капела записа невероятна лична статистика по време на драматичната победа на "ястребите" над Детройт Пистънс със 123:115 след продължение. Швейцарецът, който бе изпратен в Атланта от Хюстън миналата година, се нареди до легендарни фигури чрез представянето си във вчерашния двубой срещу "буталата" - 27 точки, върхови в кариерата 26 борби и 5 чадъра за 208-сантиметровият баскетболист.

O'Neal: 31p/26r/7b on 03/21/2004

Mutombo: 27p/29r/6b on 12/14/1999

Ewing: 34p/25r/5b on 2/23/1997

Olajuwon: 37p/25b/5b on 2/27/1990 pic.twitter.com/Kf0wubnDz1