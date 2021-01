Без положителни тестове преди стартовете от СК по биатлон в Антхолц

Всички проби за коронавирус на състезателите, които ще участват на Световната купа по биатлон в Антхолц-Антерселва (Италия), са отрицатели, съобщават от Международния съюз по биатлон (IBU).

Направени са общо 600 теста преди състезанията, който започват днес с индивидуалната дисциплина на 15 км за жени.

The IBU has also conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU Cup at Arber, Germany.



One athlete of the Polish team tested positive. The local health authorities responsible for the Arber region decided that the person is quarantined. [2/2] pic.twitter.com/t9r4YD3DXN