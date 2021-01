Световен футбол Вратар счупи рекорда за гол от далечно разстояние (видео) 21 януари 2021 | 15:24 - Обновена Прочетена 344 0



Newport County goalkeeper Tom King's 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football matchpic.twitter.com/0WjiENqVvk — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2021

Досегашното върхово постижение отново се държеше от вратар - Асмир Бегович от Стоук Сити, който през ноември 2013 г. вкара в мрежата на Саутхамптън от 89,15 метра. Tom King: "I never dreamt of being in the books that you get for Christmas every year. Hopefully I might actually read it if I get one for Christmas this year. I'm delighted and hopefully no one beats it for a long time now so I can show my grandkids!"#OneClubOneCounty https://t.co/ChwjUmFRJn — Newport County AFC (@NewportCounty) January 21, 2021 Вратарят на Нюпорт Каунти Том Кинг постави нов световен рекорд за попадение от далечно разстояние. Във вторник уелският страж реализира от 96,01 метра, след като изрита топката от своето наказателно поле. Това се случи по време на мача срещу Челтнъм (1:1) от първенството на английската Лига 2. Днес това официално беше признато за рекорд и вписано в Книгата на "Гинес".Досегашното върхово постижение отново се държеше от вратар - Асмир Бегович от Стоук Сити, който през ноември 2013 г. вкара в мрежата на Саутхамптън от 89,15 метра.



