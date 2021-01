Моторни спортове "Състезанието на шампионите" ще се проведе на лед през 2022 година 21 януари 2021 | 14:47 Прочетена 129 0



копирано

Популярната демонстративна надпревара „Състезание на шампионите“ ще се проведе близо до Северния полярен кръг през януари 2022 година, това обявиха организаторите на надпреварата. We've raced on asphalt and gravel. But what if we unleashed the world's greatest drivers on snow and ice?



In January 2022, ROC heads to the north of Sweden for ROC Snow & Ice at Pite Havsbad.



Get ready for the ultimate driving challenge! #ROCSweden https://t.co/vIsxme4PhX pic.twitter.com/eLQNEc0Ft0 — Race Of Champions (@RaceOfChampions) January 21, 2021 Състезанието, което се провежда във формат групова фаза и директна елиминация събира най-големите звезди в света на моторните спортове за един уикенд, на шоу и забавления. Сред най-успешните състезатели в модерната история на надпреварата е Себастиан Фетел, който има общо осем триумфа. Седем от тях са в „Купата на нациите“, като в шест от тези победи той си партнира с Михаел Шумахер. Освен това, четирикратният световен шампион във Формула 1 има и един индивидуален успех, който завоюва на „Олимпийския стадион“ в Лондон през 2016 година. Освен Лондон, който освен през 2016 домакинства и през 2007 и 2008 на „Уембли“, сред домакините на „Състезанието на шампионите“ се отличават Париж (2004-2006), Пекин (2009), Дюселдорф (2010-2011), Банкок (2012), Барбадос (2014), Маями (2017), Рияд (2018) и Мексико Сити (2019). Освен това, Гран Канария домакинства на цели 12 издания на надпреварата между 1992 и 2003, когато тя се провежда на макадам. Сега обаче тя ще се проведе на сняг и лед по замръзналото на Балтийско море в близост до шведския пристанищен град Пите Хавсбад, Швеция, който се намира на само 100 километра от Северния полярен кръг. „След като организирахме „Състезанието на шампионите“ на някои от най-престижните стадиони в света като „Птичето гнездо“ в Пекин, „Стад дю Франс“ в Париж, „Уембли“ и „Олимпийски стадион“ в Лондон, за мен сега е голяма чест, че надпреварата ще се проведе в моята родна Швеция“, заяви Президентът и съосновател на „Състезанието на шампионите“ Фредрик Йохансон. „Ние винаги се стараем да създадем нови предизвикателства пред най-големите пилоти в света. В миналото, това бяха тесни писти събрани във футболен стадион, но сега ще имаме възможност да създадем по-дълга, по-широка и по-впечатляваща писта. Двудневното събитие ще е като нищо, което сме правили до сега и ще един от най-големите тестове за контрола на автомобилите от страна на пилотите“, завърши Йохансон. 0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 129

1