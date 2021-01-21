БГ Футбол Ето кой как гласува в анкетата за "Футболист на годината" 21 януари 2021 | 14:30 - Обновена Прочетена 777 0



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Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 60-ата анкета "Футболист на годината", организирана в партньорство с "Дакс Медия" и Българския футболен съюз.



БНТ

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Петър Иванов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Росен Станчев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Полина Ръсина



Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Илиян Енев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Бюлент Мюмюнов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Валентин Антов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илия Груев 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



bTV

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Валери Генов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Матиас Курьор

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Нова телевизия и "Диема Спорт"

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Иван Коконов

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Любослав Лозанов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Васил Божиков 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Антони Здравков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Диан Станчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Андрей Гълъбинов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Гаюс Макута

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Ясен Деянов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Йордан Георгиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Александър Димитров 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Кирил Лулев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Мавис Чибота

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Вивиан Бесет



Филип Боков

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Страхил Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Антон Недялков 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Моника Симеонова

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Борислав Цонев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Тема Спорт"

Желю Станков

Футболист №1: 1. Петър Занев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Хари Латифян

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Бирсент Карагарен 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Никола Спасов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Явор Пиргов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Иван Карджов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Мач Телеграф"

Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Алекс Сантана

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Христо Бонински

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Доминик Янков 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Людмил Христов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Богомил Русев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Златомир Загорчич 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Алекс Сантана

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Момчил Цветанов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Лукас Салинас

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Георги Банов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Страхил Попов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



"Труд"

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Телеграф"

Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Иво Цукев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Галин Иванов

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Татяна Манова

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



"Монитор"

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Стефан Стефанов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





"Стандарт"

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Преслав Боруков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Дневник"

Божидар Къртунов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Станислав Иванов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Красимир Балъков 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Брадли Мазику

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Алекс Сантана

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Sportal.bg

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Божидар Краев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Парвиз Умарбаев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Гаюс Макута

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Илия Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Димитър Димитров 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Матиас Курьор

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Десислава Францова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Веселин Великов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Валентин Грънчаров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Веселин Вълчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Матиас Курьор

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Dsport.bg

Димитър Пенев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Галин Иванов

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Лора Рашеева

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Златомир Загорчич 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Гаюс Макута

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Найджъл Робърта

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Дориан Делчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Луков 3. Доминик Янков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Мартин Александров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Николай Пашкуров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Светослав Ковачев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Юри Славчев

Футболист №1: 1. Мартин Луков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Пламен Славов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Антон Недялков 3. Бирсент Карагарен

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Станислав Иванов 2. Георги Йомов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Димитър Димитров 3. Веселин Великов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Андреа Христов

Най-добър полузащитник: Илиан Илиев-младши

Най-добър нападател: Георги Йомов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Dir.bg

Александър Сотиров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Николай Петров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кристиян Малинов 3. Кристиан Димитров

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Александър Цветков

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Полина Ръсина



Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Атанас Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Брадли Мазику

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Виктор Вутов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Гаюс Макута

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БТА

Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Атанас Василев

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Страхил Попов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Антони Здравков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Боян Денчев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Георги Костадинов 3. Страхил Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Димитър Димитров 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БНР

Илиян Христов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БНР-Пловдив

Йордан Данчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Иван Коконов

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Диана-Михаела Атанасова



"Българска армия"

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Георги Тодоров 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Борислав Цонев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Доминик Янков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БАСЖ

Румен Пайтешев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Иво Тонков

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Петър Занев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Иван Коконов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Преслав Боруков

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Алюн Фол

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Tribuna Plovdiv

Цветан Инджов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Списание "Спринт"

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



"Вяра"

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Матиас Курьор

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Струма"

Иван Делчев

Футболист №1: 1. Кристиян Малинов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Лукас Салинас

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Novsport.com

Костадин Джорджев

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Валентин Антов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Емил Арсов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Иван Колев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Тея Пенкова



"Земя"

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Петър Занев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Агенция "Фокус"

Венцислав Драгоманов

Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Красимир Балъков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Матиас Курьор

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

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