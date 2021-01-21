БГ Футбол

Ето кой как гласува в анкетата за "Футболист на годината"

21 януари 2021 | 14:30 - Обновена
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Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 60-ата анкета "Футболист на годината", организирана в партньорство с "Дакс Медия" и Българския футболен съюз.

БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Петър Иванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Полина Ръсина

Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Илиян Енев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Бюлент Мюмюнов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Валентин Антов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илия Груев 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Валери Генов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Нова телевизия и "Диема Спорт"
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Иван Коконов
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Любослав Лозанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Васил Божиков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Антони Здравков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Диан Станчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Андрей Гълъбинов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Йордан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Александър Димитров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Мавис Чибота
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Вивиан Бесет

Филип Боков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Антон Недялков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Петър Занев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Хари Латифян
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Бирсент Карагарен 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Никола Спасов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Явор Пиргов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Иван Карджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Мач Телеграф"
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Алекс Сантана
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Христо Бонински
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Доминик Янков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Богомил Русев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Златомир Загорчич 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Алекс Сантана
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Момчил Цветанов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Лукас Салинас
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Георги Банов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Страхил Попов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Труд"
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Телеграф"
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Иво Цукев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Галин Иванов
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Татяна Манова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова


"Стандарт"
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Преслав Боруков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Дневник"
Божидар Къртунов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Станислав Иванов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Красимир Балъков 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Алекс Сантана
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Божидар Краев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Парвиз Умарбаев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Илия Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Димитър Димитров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Десислава Францова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Веселин Великов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Валентин Грънчаров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Dsport.bg
Димитър Пенев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Галин Иванов
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Лора Рашеева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Златомир Загорчич 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Найджъл Робърта
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Луков 3. Доминик Янков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мартин Александров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Николай Пашкуров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Светослав Ковачев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Юри Славчев
Футболист №1: 1. Мартин Луков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Пламен Славов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Антон Недялков 3. Бирсент Карагарен
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Станислав Иванов 2. Георги Йомов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Димитър Димитров 3. Веселин Великов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Илиан Илиев-младши
Най-добър нападател: Георги Йомов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Dir.bg
Александър Сотиров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Николай Петров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кристиян Малинов 3. Кристиан Димитров
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Александър Цветков
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Полина Ръсина

Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Атанас Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Виктор Вутов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БТА
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Страхил Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Антони Здравков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Боян Денчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Георги Костадинов 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Димитър Димитров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР
Илиян Христов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Иван Коконов
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Диана-Михаела Атанасова

"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Георги Тодоров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Доминик Янков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БАСЖ
Румен Пайтешев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Иво Тонков
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Петър Занев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Иван Коконов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Преслав Боруков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Алюн Фол
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Tribuna Plovdiv
Цветан Инджов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Списание "Спринт"
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Вяра"
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Струма"
Иван Делчев
Футболист №1: 1. Кристиян Малинов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Лукас Салинас
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Novsport.com
Костадин Джорджев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Емил Арсов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Тея Пенкова

"Земя"
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Петър Занев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
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Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
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№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Агенция "Фокус"
Венцислав Драгоманов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
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Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
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№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Красимир Балъков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
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Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
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Спортни новини		 Прочетена 777

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(Гост) 1
отговор
21 януари 2021 | 14:40

сестри тошеви са гласували за антон недялков,сму.чете ли го на кирчо джапанката пенде.лчета? Рейтинг: 2 1

хмх
(Гост)
21 януари 2021 | 15:11

Ами Илянчо Енев - Антов, Петър Занев, Малинов. И нито едно име от Лудогорец. Смукачи колкото искаш, баце. Не се прай на дръж ми шапката. Рейтинг: 3 1

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                  Започна делото за смъртта на Милен Цветков 

                
              

              

                
                  Самоубийство в Бяла Слатина, минувачи се натъкнаха на потресаваща гледка 
                
                
                  Самоубийство в Бяла Слатина, минувачи се натъкнаха на потресаваща гледка 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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