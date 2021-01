НХЛ глоби Вашингтон със 100 хиляди долара заради нарушаване на протоколите за COVID-19

Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) глоби Вашингтон със 100 хиляди долара за нарушаване на протоколите за срещу разпространение на COVID-19 на Лигата.

Играчите на отбора са били в тесен контакт помежду си без използването на предпазни маски, което е нарушение на правилата за социална дистанция.

От НХЛ официално не обявиха имената на провинилите се, но руските медии разкриха, че хокеистите Александър Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитри Орлов и Иля Самсонов са сред играчите, които нямат право да участват в мачовете от НХЛ или тренировките заради нарушения на протокола. Спортистите са били в една и съща хотелска стая в близък контакт, което води до висок риск от заразяване с коронавирус.

Вашингтон е първият отбор на НХЛ през този сезон, който е глобен за нарушаване на протоколите срещу COVID-19.

Клубът обяви в изявление, че ръководството му е разочаровано от подобно поведение на своите играчи, а Овечкин също заяви, че съжалява за действията си.

Въпреки че не е максимално допустимата глоба по протокола на НХЛ, солидната сума все пак може да послужи като предупреждение за отборите, а Лигата вече отложи редица мачове поради опасения за заразяване с вируса.

