Официално: Камару Усман и Гилбърт Бърнс оглавиха UFC 258

Битката им трябваше да се проведе още миналата година, но тогава Бърнс беше с COVID-19. От UFC намериха смяна в лицето на Хорхе Масвидал, който загуби с решение от Усман.



Усман е със статистика 17-1 в ММА и се намира в серия от 16 поредни победи. Той има 2 защити на титлата и приключва 8 от битките си. Камару не е губил вече близо 8 години и битката с Бърнс ще бъде сериозен тест за него.

