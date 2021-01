ММА Майкъл Киеза победи Нийл Магни със съдийско решение (видео + снимки) 21 януари 2021 | 09:44 - Обновена Прочетена 69 0



Битката бе в полусредната категория и двамата бойци се надпреварваха кой ще се доближи до шампионски двубой. И двамата бяха с по 3 победни серии.

Братовчедът на Хабиб с победа чрез събмишън в UFC

Битката започна директно с удари в тялото, малко игра в клинч в стойка, след което се пренесе на земята. Там Киеза показа добри умения от халф гард и нанесе доста силни удари с лакти.

Absolutely DOMINANT ground game on display @MikeMav22 closes #UFCFightIsland8 with a UD victory.



[ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/hbLnv2fiCY — UFC (@ufc) January 20, 2021

Вторият рунд започна с удари на Магни, който успя да отбележи и първото си събаряне. Битката се сведе до това кой първи ще повали противника. Киеза бе човекът, който приложи повече контрол в ситуациите и се озова в доминираща позиция в края на рунда.

Win #4:



The UD goes to @MikeMav22 at #UFCFightIsland8!



[ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/qumt2UVf9M — UFC (@ufc) January 20, 2021

Последва още игра на земя, заемане на доминиращи позиции на Киеза, като в крайна сметка двамата се изправиха и поиграха малко в стойка. Магни използва свободното пространство, за да направи атрактивна атака с летящо коляно, но Киеза отново го хвана в клинч и затвори дистанцията.



В последния рунд и двамата се дебнеха за да нанесат максимално много поражения, като Киеза продължаваше да търси и клинча. Игровият план за търсене на доминиращи позиции на Киеза продължи до края и изглежда той беше успешен, тъй като Магни не успя да намери противодействие на атаките и ситуациите, в които бе вкаран.



