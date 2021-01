НБА Изгряващата звезда на Кливланд разнищи "Голямото трио" на Бруклин в луд мач 21 януари 2021 | 05:56 - Обновена Прочетена 189 0



Отборът на Кливланд Кавалиърс развали дебюта на "Голямото трио" на Бруклин Нетс, състоящо се от звездите Кевин Дюрант, Кайри Ървинг и Джеймс Хардън. "Кавалерите" се наложиха с крайното 147:135 (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14, 20:8) над "мрежите" в луд мач с две продължения, изпълнени с много драма. Изгряващата звезда на Кавс Колин Секстън отчая гостите от Ню Йорк с рекордните в кариерата си 42 точки, като половината от тях дойдоха в двете продължения. Collin Sexton drops a career-high 42 PTS and closes out the Nets in 2OT



YOUNG BULL COULD NOT BE STOPPED pic.twitter.com/MeBttn6uDa — Bleacher Report (@BleacherReport) January 21, 2021 Гардът спаси отбора си от загубата с ключова тройка за 127:127 в края на първите допълнителни пет минути, а след това отбеляза 15 поредни точки за своя тим, с които разликата в резултата стана 11 точки в полза на Кливланд при 142:131. Дюрант, Хардън и Ървинг нямаха отговор на магическото представяне на младия талант и си тръгнаха със загуба от паркета в "Rocket Mortgage FieldHouse". 20 straight PTS in OT & 2OT to lift @cavs

Collin. Sexton. pic.twitter.com/fn84Z4vhAv — NBA (@NBA) January 21, 2021 Самото "Голямо трио" се представи статистически силно в дебютния си мач като едно цяло. Дюрант наниза 38 точки, взе 12 борби и направи 8 асистенции, Ървинг вкара 37 точки, а Хардън, макар и донякъде изолиран и повече приемащ ролята на плеймейкър в повечето случаи, завърши с "трипъл-дабъл" от 21 точки, 10 борби и 12 асистенции. Цялостно, играта в дефанзивен план на отбора на Стив Неш все още куца. "Мрежите" допускат 115 или повече точки в мрежичката си в шест от последните си седем мача, което не е никак приятен факт за шампионските амбиции на тима. Двубоят започна силно за Нетс, които вкараха първите си 10 стрелби в мача и по този начин поведоха с 8 точки към края на първата четвърт. Кливланд обаче показа зъби и реагира с изключителна серия от 17 поредни точки, за да вземе актив от 9 пункта при 32:23 в началото на втория период. Въпреки това Дюрант и компания не позволиха повече отпускане и се завърнаха на само две точки пасив на полувремето - 51:49. До този момент Джеймс Хардън имаше едва 2 точки, дошли от наказателната линия, като Брадата бе 0/2 стрелба от игра. Кавс не се притесниха от наличието на "Голямото трио" от другата страна и дадоха вихрено начало на третата част, като този път преднината им стана двуцифрена - 13 точки актив при 82:69. Същата разлика се запази до първите минути на последната част, но "мрежите" увеличиха оборотите и очаквано настигнаха своя съперник след тройки на Джо Харис, Дюрант и Хардън - 105:100 при 5:59 оставащи от часовника. Домакините намираха начини да удържат преднината си, но това остана така до последните 68 секунди от редовното време, когато Кайри Ървинг възстанови равенството при 113:113, какъвто бе крайният резултат след изтичането на редовното време. Въпреки всички усилия на Ървинг и Дюрант, храбрите "кавалери" отказаха да дадат просто така мача след толкова сериозна битка. Лари Нанс възстанови равенството при 120:120, но в следващата атака Джеф Грийн наниза тройка за 123:120. Последва важен кош на Джеди Осман, а след него съдиите направиха фрапантна грешка и не отсъдиха явни крачки на гарда на Нетс Джеймс Хардън, като вместо това Брадата получи два наказателни поради фаул на турчина. Това ядоса Колин Секстън, който първо бе най-съобразителен да добави пропуск на Осман, а след това наниза феноменална тройка през Кайри Ървинг, за да изравни резултата по 127. refs really just let James Harden travel and gave him 2 free throws.. lol pic.twitter.com/l5gS7kjT4l — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 21, 2021 Второто продължение също започна с рецитал на Секстън, който вкара още две далечни стрелби, за да донесе 7 точки преднина на Кавс. Дюрант и Кайри се разписаха в следващите две нападения на Бруклин, но същото стори и Секстън, като стрелецът на домакините уби интригата в срещата с фамозна тройка през дългия Дюрант за 142:131. Крайното 147:135 бе оформено от бившия играч на Нетс Ториън Принс, който направи дебюта си заедно с Джарет Алън. Двамата бяха разменени преди два дни в сделката, която прати Хардън при "мрежите". Освен 42-те точки на Секстън, Джеди Осман игра 50 минути и записа 25 точки, 7 борби и 7 асистенции. Ториън Принс завърши със 17 точки и 7 борби, Лари Нанс-младши добави 15 точки, 8 борби, 5 асистенции и 4 отнети топки, Андре Дръмънд наниза 13 и овладя 7 топки, а Джарет Алън дебютира с 12 точки, 11 борби и 4 чадъра. Collin Sexton vs the Nets:



Scary hours. pic.twitter.com/8bsBGZkvFK — StatMuse (@statmuse) January 21, 2021 За Бруклин, като изключим "Голямото трио", Джеф Грийн игра силно и остави 16 точки и 7 борби, а ДиАндре Джордан се разписа с 13 точки. Тимът обаче получи едва 10 точки от своята пейка срещу 44 на тази на Кливланд. Бруклин и Кливланд се срещат още веднъж след два дни, отново на територията на "кавалерите". Мачът между двата отбора е в събота от 2:30 часа българско време. 0



