Италия Рекордьорът Роналдо: Милан и Интер са силни, но не сме се отказали от титлата 21 януари 2021 | 02:24 - Обновена Прочетена 433 0



копирано





Португалецът вкара първия гол във финала срещу Наполи и по този начин се превърна в най-резултатния футболист в цялата история на най-популярния спорт. CR7 има на сметката си внушителните 760 попадения.

1,040 games

760 goals

30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. pic.twitter.com/rAN0rsYru6 — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021 "Много сме радостни. Беше трудно, особено предвид тежкия терен, но си свършихме работата. Показахме съвсем различна нагласа в сравнение с мача срещу Интер. Тогава играхме зле, но това вече е в миналото. Трофеят е важен за нас, надяваме се той да ни донесе допълнително самочувствие и увереност", заяви Роналдо, който не пропусна да поздрави съотборниците си за успеха.



"Много съм щастлив с четвъртия ми трофей в Италия... Завърнахме се! Това е Юве, който обичаме. Това е отборът, в който вярваме. Това е духът, който ще ни изведе до победите, които искаме. Браво, момчета!", написа нападателят в Twitter.

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/NoU2ux39gW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021 "



Суперкупата на Италия е общо девета за Юве. Това е и първи трофей за Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо изрази надежда, че победата над Наполи и спечелването на Суперкупата на Италия ще вдъхне повече увереност на тима, който не върви особено успешно в първенството и през уикенда загуби с 0:2 от Интер Португалецът вкара първия гол във финала срещу Наполи и по този начин се превърна в най-резултатния футболист в цялата история на най-популярния спорт. CR7 има на сметката си внушителните 760 попадения."Много сме радостни. Беше трудно, особено предвид тежкия терен, но си свършихме работата. Показахме съвсем различна нагласа в сравнение с мача срещу Интер. Тогава играхме зле, но това вече е в миналото. Трофеят е важен за нас, надяваме се той да ни донесе допълнително самочувствие и увереност", заяви Роналдо, който не пропусна да поздрави съотборниците си за успеха."Много съм щастлив с четвъртия ми трофей в Италия... Завърнахме се! Това е Юве, който обичаме. Това е отборът, в който вярваме. Това е духът, който ще ни изведе до победите, които искаме. Браво, момчета!", написа нападателят в Twitter. Милан и Интер са много силни, но вярвам, че ние разполагаме с всичко необходимо, за да станем шампиони отново. Със сигурност няма да е лесно, но Скудетото не е невъзможна цел", каза още Кристиано.Суперкупата на Италия е общо девета за Юве. Това е и първи трофей за Андреа Пирло като наставник на "старата госпожа", а в същото време Ювентус не пропуска да вземе поне едно отличие за десета поредна година.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 433

1