Арсенал и Скоратис официално се разделиха

Гръцкият защитник Сократис Папастатопулос разтрогна договора си в Арсенал по взаимно съгласие, съобщиха от английския клуб. Гръкът

не бе картотекиран в състава на Арсенал за мачовете от Висшата лига и Лига Европа този сезон и няма игрови минути за "артилеристите" през настоящата кампания.

Договорът на Сократис изтичаше в края на сезона, но бе прекратен предсрочно и играчът може да си търси нов клуб.



32-годишният защитник премина в Арсенал от Борусия (Дортмунд) през 2018 година и има 69 мача за лондончани във всички турнири.

One of the most enjoyable times in my career ended today. It has been an honour to wear the Arsenal shirt and I want to thank all the coaches, team-mates, staff and fans around the world for the love and respect they have given me. pic.twitter.com/F5p3VEXX2i