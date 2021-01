Зимни спортове Олимпийската шампионка по ски-скок Карина Фогт се връща на шанцата 20 януари 2021 | 16:27 Прочетена 65 0



28-годишната германка не е скачала от финала на сезон 2018/2019 през март. Тогава тя скъса кръстна връзка на коляното и пропусна кампанията 2019-20, а други травми я принудиха да пропусне и началото настоящия сезон през декември.

View this post on Instagram A post shared by Carina Vogt (@carina_vogt) "Разбира се, че съм доволна от завръщането си след почти две години пауза. И съм любопитна да разбера какво може да ни предложи уикенда, заяви Карина Фогт пред отборната тренировка в Любно.

Тя може да се похвали с четири световни титли- две от нормална шанца индивидуално, една от отборната надпревара и една от смесения отбор. Също така е и олимпийска шампионка от Сочи на нормална шанца. В скоковете за Световната купа има две победи в отделни състезания от 2015-а година насам.

