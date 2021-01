Англия Клоп: Не е станала катастрофа, просто не сме перфектни 20 януари 2021 | 15:53 - Обновена Прочетена 123 0



"Нещата се променят постоянно, защото е толкова оспорвано. Това прави битката за титлата различна тази година. Трябва да сме готови. Знам, че в този бизнес само резултатите имат значение, но имаш нужда от добро представяне преди резултата. Последното беше добро (0:0 срещу Ман Юнайтед)", сподели Клоп.



"Who is fatigue?"



Jurgen Klopp rejects the idea that his squad is 'a fancy word for tired' as they push to retain their Premier League title pic.twitter.com/LeqUYc1AlG — The Sun Football (@TheSunFootball) January 20, 2021

Ливърпул падна до четвъртото място, а в последните си три срещи в първенството не е отбелязал гол. "Не вкарваме много, но това не означава, че представянето ни е по-слабо. Не винаги причината е в подхода, става дума и за другия отбор. Знаем, че не сме там, където искаме да бъдем, но причините не са прекалено важни. Просто продължаваме да се борим. Хората не са доволни от играта, когато ги няма резултатите. Трябва да играем нашия футбол на високо ниво. Във фаза атака не го правим", допълни той.



Утре Ливърпул посреща



"Жоел Матип тренира наравно с останалите и ще вземем решение за него.



The boss provides an update on Matip and Jota ahead of #LIVBUR... — Liverpool FC (@LFC) January 20, 2021

"Никой не е изморен. Свежи сме, доколкото е възможно. Няма отбор, който може да се защитава през целия мач. Другите отбори знаят какво правят. Трябва да се възползваме по-добре от шансовете ни за гол", каза още той и допълни: "Чух някъде, че трябва да градим наново отбора. Светът е лудо място в момента и не само заради пандемията. Никой вече няма време. Трябва да променим това чрез играта си, не с думи".



