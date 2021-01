Англия Ливърпул и Ман Сити в битка за Траоре 20 януари 2021 | 15:12 - Обновена Прочетена 350 0



имаше интерес към играча, но цената му е отказала йоркшърци да участват в битка за подписа му. Уулвс иска около 40 милиона евро за него.



Liverpool and #MCFC want #WWFC winger Adama Traore, but #LUFC have dropped their interest, according to reports pic.twitter.com/19G7va8DSn — The Sun Football (@TheSunFootball) January 20, 2021

През този сезон Траоре често е изполван в центъра на атаката, което може да е една от причините той да не е особено ефективен. 24-годишният играч няма гол във Висшата лига и има само една асистенция през тази кампания. Единственото му попадение дойде в мач за Купата на Англия. Ливърпул и Манчестър Сити ще се опитат да привлекат крилото на Уулвърхамптън . Това обаче ще стане през лятото, тъй като и двата клуба нямат намерение да харчат пари през зимния трансферен прозорец. Лийдс имаше интерес към играча, но цената му е отказала йоркшърци да участват в битка за подписа му. Уулвс иска около 40 милиона евро за него. Барселона също следи изявите му.През този сезон Траоре често е изполван в центъра на атаката, което може да е една от причините той да не е особено ефективен. 24-годишният играч няма гол във Висшата лига и има само една асистенция през тази кампания. Единственото му попадение дойде в мач за Купата на Англия.

