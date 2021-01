Баскетбол Fab Five записа трудна осма победа в ББЛ, А група, Запад 20 януари 2021 | 13:18 Прочетена 60 0



Fab Five записа трудна осма победа в ББЛ, А група, мъже, Регион Запад след успех над Политехника с измъченото 81:79. Двата тима бяха напълно равностойни в зала „Триадица“ като малко по-силното начало на Fab Five им донесе успеха.



Красимир Кръстев се отличи с 22 точки за победителите, а Камен Атанасов добави 21. С 13 точки се включи Николай Леков. За Политехника 23 наниза Георги Михайлов, Омар Ел-Аюби добави дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби, а Боби Петров завърши с 11 точки.



В друг мач от региона Локомотив 2020 записа деветия си успех след 113:67 срещу Шампион 2006. Шестима играчи на водения от Георги Младенов тим завършиха с по над 10 точки. С най-много – 24 точки и 15 борби се отличи Васил Михайлов. 21 добави Станислав Славейков, а 20 - капитанът Антон Диков. Христо Михайлов вкара 13 точки, 12 – Самуел Франсис, а 10 – Иван Павлов.



За Шампион много силен мач изигра Мартин Тодоров, който завърши с 32 точки, 12 борби и 5 асистенции. Със 17 точки и 6 асистенции се включи Константин Паисиев.

