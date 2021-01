НБА Никола Йокич изигра пореден отличен мач за Денвър 20 януари 2021 | 11:49 Прочетена 81 0



Монте Морис добави 15 точки за Денвър от пейката, Уил Бартън вкара 13, а с по 11 се отчетоха Гари Харис и Пи Джей Дозие.

The Joker finds himself on top of another #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/lnf0Ws4m4Y — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 20, 2021 Денвър завърши със серия от 14:2 втората част и водеше с 65:52 на почивката, а през последната четвърт титулярите бяха оставени да почиват.



Лугуенц Дорт беше най-полезен за Оклахома Сити с 20 точки, Шай Гилджъс-Алекзандър добави 14, а Дариус Базли - 12.

The Joker finds himself on top of another #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/lnf0Ws4m4Y — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 20, 2021

Nikola Jokic tallies 27 PTS, 12 REB, 6 AST in three quarters to propel the @nuggets past OKC! #MileHighBasketball pic.twitter.com/d2BwibF7Wc — NBA (@NBA) January 20, 2021



