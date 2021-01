НБА Зайън Уилямсън постави рекорд в НБА, но неговият Ню Орлиънс загуби от Юта 20 януари 2021 | 11:34 Прочетена 226 0









Домакините изиграха силна трета част, която им осигури шестия пореден успех. Мичъл беше един от шестимата играчи на Юта Джаз, които вкараха повече от две тройки. Той завърши с четири точни изстрела от далечна дистанция, а домакините вкараха общо 21 тройки от 47 опита.

JAZZ WIN 6th STRAIGHT



Donovan Mitchell's (@spidadmitchell) team-high 28 PTS lead the @utahjazz to their 6th W in a row! #TakeNote pic.twitter.com/ml2c0mG6Kz — NBA (@NBA) January 20, 2021 Джо Ингълс реализира 5 тройки, Джордан Кларксън 4, Боян Богданович 3, Ройс О'Нийл 2 и Джорджес Нианг 2.



Ню Орлинс допусна шеста загуба в последните си шест мача, а тимът вкара само 6 тройки от 26 опита.



Зайън Уилямсън завърши с 32 точки при успеваемост 73%, като стана най-младият играч, вкарал в два поредни мача 30 и повече точки при над 70% точност. Zion steal and score, plus the foul!



Williamson has 28 and the @PelicansNBA look to battle back in the 4th on NBA TV. pic.twitter.com/lHAhhSliFe — NBA (@NBA) January 20, 2021 Брендън Инграм добави 17 точки.

Кларксън реализира 18 точки за Юта и добави 6 борби и 6 асистенции. Ингълс записа 15 точки, завръщайки се в тима след контузия, а Руди Гобърт се отличи с 13 точки и 18 борби.



